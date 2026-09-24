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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 66
Al-'Ankabut
66
29:66
ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ٦٦
لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَـٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٦٦
لِيَكۡفُرُواْ
ﱤ
بِمَآ
ﱥ
ءَاتَيۡنَٰهُمۡ
ﱦ
وَلِيَتَمَتَّعُواْۚ
ﱧﱨ
فَسَوۡفَ
ﱩ
يَعۡلَمُونَ
ﱪ
٦٦
ﱫ
Họ làm thế để có thể phủ nhận những ân huệ mà TA đã ban cho họ và để họ tự do hưởng thụ. Nhưng rồi đây họ sẽ sớm biết (hậu quả khi cái chết đến với họ).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.