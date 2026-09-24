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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 61
Al-'Ankabut
61
29:61
ولين سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يوفكون ٦١
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ٦١
وَلَئِن
ﲝ
سَأَلۡتَهُم
ﲞ
مَّنۡ
ﲟ
خَلَقَ
ﲠ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲡ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲢ
وَسَخَّرَ
ﲣ
ٱلشَّمۡسَ
ﲤ
وَٱلۡقَمَرَ
ﲥ
لَيَقُولُنَّ
ﲦ
ٱللَّهُۖ
ﲧﲨ
فَأَنَّىٰ
ﲩ
يُؤۡفَكُونَ
ﲪ
٦١
ﲫ
Nếu Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hỏi (những kẻ thờ đa thần) ai đã tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như ai đã chế ngự mặt trời, mặt trăng thì chắc chắn họ sẽ đáp: “Allah!” Thế tại sao họ vẫn không chịu tin?!
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.