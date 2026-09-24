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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 56
Al-'Ankabut
56
29:56
يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون ٥٦
يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌۭ فَإِيَّـٰىَ فَٱعْبُدُونِ ٥٦
يَٰعِبَادِيَ
ﱤ
ٱلَّذِينَ
ﱥ
ءَامَنُوٓاْ
ﱦ
إِنَّ
ﱧ
أَرۡضِي
ﱨ
وَٰسِعَةٞ
ﱩ
فَإِيَّٰيَ
ﱪ
فَٱعۡبُدُونِ
ﱫ
٥٦
ﱬ
Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA, quả thật đất đai của TA rộng thênh thang, cho nên, các ngươi hãy thờ phượng chỉ một mình TA thôi!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.