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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 53
Al-'Ankabut
53
29:53
ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون ٥٣
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٣
وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ
ﱁ
بِٱلۡعَذَابِ
ﱂ
وَلَوۡلَآ
ﱃ
أَجَلٞ
ﱄ
مُّسَمّٗى
ﱅ
لَّجَآءَهُمُ
ﱆ
ٱلۡعَذَابُۚ
ﱇﱈ
وَلَيَأۡتِيَنَّهُم
ﱉ
بَغۡتَةٗ
ﱊ
وَهُمۡ
ﱋ
لَا
ﱌ
يَشۡعُرُونَ
ﱍ
٥٣
ﱎ
(Những kẻ thờ đa thần) hối thúc Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) mang hình phạt đến cho họ. (Nhưng họ không biết rằng) nếu không vì một thời hạn nhất định đã được ấn định trước cho họ thì hình phạt chắc chắn đã túm lấy họ mất rồi. Chắc chắn (hình phạt) sẽ đến với họ một cách bất ngờ trong lúc họ không hề hay biết.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.