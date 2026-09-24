Всевышний поведал о невежестве грешников, которые отвергали Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и ниспосланное ему Писание. Они просили его ускорить наказание, и неверие еще сильнее укоренялось в их сердцах. Они спрашивают: «Когда же наступит обещанное, если вы говорите правду?» (67:25). В ответ Всевышний Аллах сказал, что великое наказание постигнет их в предопределенный час, но если бы не это предопределение, то оно немедленно поразило бы каждого, кто отказывается уверовать и торопит лютую кару. Если бы Господь покарал этих невежд подобным образом, то получилось бы, что они сами приблизили возмездие. И хотя этого пока не происходит, пусть неверующие не думают, что справедливое возмездие запоздает. Вот почему далее Аллах сказал, что оно постигнет их внезапно, когда они даже подозревать о нем не будут. И это действительно произошло. Мекканские многобожники шли на битву при Бадре с высоко поднятыми головами, не сомневаясь в том, что они одержат верх. Однако Всемогущий Аллах унизил многобожников, уничтожив предводителей неверия и погубив многих злодеев. Несчастье коснулось каждого мекканского дома и каждой курейшитской семьи - наказание Аллаха постигло их оттуда, откуда они его даже не ожидали. Оно обрушилось на неверующих тогда, когда они даже не подозревали о его приближении. Но даже если бы их не постигло наказание в мирской жизни, им все равно не удалось бы избежать возмездия в жизни будущей, потому что ни один неверующий не сможет спастись от справедливого возмездия, независимо от того, испытывает он страдания при жизни на земле или нет.