Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 50
Al-'Ankabut
50
29:50
وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين ٥٠
وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَـٰتٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْـَٔايَـٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٥٠
وَقَالُواْ
ﲓ
لَوۡلَآ
ﲔ
أُنزِلَ
ﲕ
عَلَيۡهِ
ﲖ
ءَايَٰتٞ
ﲗ
مِّن
ﲘ
رَّبِّهِۦۚ
ﲙﲚ
قُلۡ
ﲛ
إِنَّمَا
ﲜ
ٱلۡأٓيَٰتُ
ﲝ
عِندَ
ﲞ
ٱللَّهِ
ﲟ
وَإِنَّمَآ
ﲠ
أَنَا۠
ﲡ
نَذِيرٞ
ﲢ
مُّبِينٌ
ﲣ
٥٠
ﲤ
(Những kẻ thờ đa thần) nói: “Tại sao Thượng Đế của Y (Muhammad) không ban cho Y những dấu hiệu lạ nào cơ chứ?!” Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với họ): “Quả thật, các dấu hiệu lạ đó chỉ ở nơi Allah, còn Ta chỉ là một người cảnh báo rõ ràng mà thôi.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.