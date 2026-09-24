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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 43
Al-'Ankabut
43
29:43
وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ٤٣
وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَـٰلِمُونَ ٤٣
وَتِلۡكَ
ﲓ
ٱلۡأَمۡثَٰلُ
ﲔ
نَضۡرِبُهَا
ﲕ
لِلنَّاسِۖ
ﲖﲗ
وَمَا
ﲘ
يَعۡقِلُهَآ
ﲙ
إِلَّا
ﲚ
ٱلۡعَٰلِمُونَ
ﲛ
٤٣
ﲜ
Đó là những hình ảnh thí dụ mà TA (Allah) trình bày cho nhân loại. Tuy nhiên, chỉ những ai có kiến thức mới thấu hiểu được (ý nghĩa của những hình ảnh thí dụ đó).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.