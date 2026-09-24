Аллах рассказывает Своим рабам эти притчи, дабы они извлекли из них пользу и почерпнули знания. Притчи являются одним из способов доведения истины до человеческого сознания, потому что они помогают рассуждать о нематериальном, опираясь на доказательства, взятые из материального мира. Именно притчи зачастую разъясняют истинный смысл тех или иных предписаний, и поэтому они приносят всему человечеству неоценимую пользу. Но постигают их смысл только обладающие знанием, которые задумываются над содержанием каждой притчи и размышляют над тем, зачем она была рассказана. Такие люди обладают настоящим знанием, которое укоренилось в их сердцах. В этом аяте Всевышний Аллах подчеркнул важность коранических притч и призвал людей задумываться и размышлять над повествованиями, требующими толкования. Наряду с этим Аллах отметил превосходство людей, которые постигают смысл коранических притч, и подчеркнул, что именно это качество является отличительным признаком истинных обладателей знания. Из всего сказанного следует, что если человек не понимает смысла откровений, требующих толкования, то он не может относиться к числу обладателей знания. Это утверждение действительно справедливо, потому что коранические притчи посвящены только самым важным вопросам. Обладатели знания замечают, что Всевышний Аллах уделил этим вопросам особое внимание и призвал Своих рабов задуматься над притчами, посвященными этим вопросам. Они понимают, насколько важны эти вопросы, и всеми силами пытаются постичь смысл ниспосланных Аллахом притч. Однако находятся люди, которые не придают значения важности коранических притч и не постигают их смысла. Таких людей невозможно причислить к обладателям знания, ибо если они не способны осмыслить самые важные вопросы, то им тем более не удастся разобраться во всем остальном. Именно поэтому большинство рассказанных Аллахом притч посвящено основным постулатам мусульманской веры.