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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 41
Al-'Ankabut
41
29:41
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٤١
مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًۭا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٤١
مَثَلُ
ﱯ
ٱلَّذِينَ
ﱰ
ٱتَّخَذُواْ
ﱱ
مِن
ﱲ
دُونِ
ﱳ
ٱللَّهِ
ﱴ
أَوۡلِيَآءَ
ﱵ
كَمَثَلِ
ﱶ
ٱلۡعَنكَبُوتِ
ﱷ
ٱتَّخَذَتۡ
ﱸ
بَيۡتٗاۖ
ﱹﱺ
وَإِنَّ
ﱻ
أَوۡهَنَ
ﱼ
ٱلۡبُيُوتِ
ﱽ
لَبَيۡتُ
ﱾ
ٱلۡعَنكَبُوتِۚ
ﱿﲀ
لَوۡ
ﲁ
كَانُواْ
ﲂ
يَعۡلَمُونَ
ﲃ
٤١
ﲄ
Hình ảnh của những kẻ nhận lấy các vị bảo hộ khác ngoài Allah giống như hình ảnh của một con nhện giăng tơ làm nhà. Quả thật, ngôi nhà yếu ớt nhất chính là ngôi nhà của loài nhện, nếu như bọn họ biết rõ điều đó.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.