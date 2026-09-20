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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 38
Al-'Ankabut
38
29:38
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ٣٨
وَعَادًۭا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَـٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨
وَعَادٗا
ﲬ
وَثَمُودَاْ
ﲭ
وَقَد
ﲮ
تَّبَيَّنَ
ﲯ
لَكُم
ﲰ
مِّن
ﲱ
مَّسَٰكِنِهِمۡۖ
ﲲﲳ
وَزَيَّنَ
ﲴ
لَهُمُ
ﲵ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲶ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
ﲷ
فَصَدَّهُمۡ
ﲸ
عَنِ
ﲹ
ٱلسَّبِيلِ
ﲺ
وَكَانُواْ
ﲻ
مُسۡتَبۡصِرِينَ
ﲼ
٣٨
ﲽ
Người dân ‘Ad và Thamud cũng thế. Nhà cửa đổ nát của họ hãy còn là một chứng tích rõ ràng cho các ngươi về họ. Shaytan đã tô điểm cho việc làm của họ trở nên hấp dẫn đối với họ để nó ngăn cản họ đi xa khỏi con đường ngay chính trong khi họ là những người có cái nhìn thấu suốt (vì đã được các Thiên Sứ của họ hướng dẫn và chỉ dạy).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.