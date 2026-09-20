[ وَعَادًا وَثَمُودَ ] وە قەومی عادو ثەمودیش خوای گەورە لەناوی بردن، قەومى (عاد) لە (ئەحقاف) نیشتەجێ بوون لە نزیك (حەزرەمەوت) لە (یەمەن)، وە قەومى (ثەمود)یش لە (حیجر) لە نزیك (وادى قوڕا) نیشتەجێ بوون، كە عەرەب شوێنیان دەزانى و ئاشنا بوون پێى [ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ ] وە بە دڵنیایی بۆتان دەركەوت لە شوێن و ماڵەكانیاندا كە چۆن خوای گەورە لەناوی بردوون [ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ] وە شەیتان كردەوە خراپەكانی بۆ ڕازاندنەوە لە كوفرو شەریك دانان و خراپەكاری [ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ] وە ڕێگریان بوو لە رێگاى راست و موسڵمان بوونیان [ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (٣٨) ] وە شتەكانیشیان ئەبینی بەڵام سوودی پێ نەگەیاندن .