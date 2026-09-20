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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 28
Al-'Ankabut
28
29:28
ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ٢٨
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍۢ مِّنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٨
وَلُوطًا
ﲘ
إِذۡ
ﲙ
قَالَ
ﲚ
لِقَوۡمِهِۦٓ
ﲛ
إِنَّكُمۡ
ﲜ
لَتَأۡتُونَ
ﲝ
ٱلۡفَٰحِشَةَ
ﲞ
مَا
ﲟ
سَبَقَكُم
ﲠ
بِهَا
ﲡ
مِنۡ
ﲢ
أَحَدٖ
ﲣ
مِّنَ
ﲤ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲥ
٢٨
ﲦ
Và Lut, khi Y bảo người dân của mình: “Các người đã làm một việc làm ô uế nhất, thứ mà không một ai trong thiên hạ đã từng làm trước các người.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.