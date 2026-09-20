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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 27
Al-'Ankabut
27
29:27
ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين ٢٧
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٢٧
وَوَهَبۡنَا
ﲄ
لَهُۥٓ
ﲅ
إِسۡحَٰقَ
ﲆ
وَيَعۡقُوبَ
ﲇ
وَجَعَلۡنَا
ﲈ
فِي
ﲉ
ذُرِّيَّتِهِ
ﲊ
ٱلنُّبُوَّةَ
ﲋ
وَٱلۡكِتَٰبَ
ﲌ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﲍ
أَجۡرَهُۥ
ﲎ
فِي
ﲏ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲐﲑ
وَإِنَّهُۥ
ﲒ
فِي
ﲓ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲔ
لَمِنَ
ﲕ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﲖ
٢٧
ﲗ
TA đã ban cho (Ibrahim) (đứa con trai) Is-haq và (đứa cháu nội) Ya’qub và chọn trong số con cháu của Y tiếp thu lời mặc khải và Kinh Sách, và TA đã ban cho Y phần thưởng ở trần gian; và vào Đời Sau, Y chắc chắn sẽ ở cùng với những người đức hạnh.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.