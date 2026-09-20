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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 26
Al-'Ankabut
26
29:26
۞ فامن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم ٢٦
۞ فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌۭ ۘ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٦
۞ فَـَٔامَنَ
ﱴ ﱵ
لَهُۥ
ﱶ
لُوطٞۘ
ﱷﱸ
وَقَالَ
ﱹ
إِنِّي
ﱺ
مُهَاجِرٌ
ﱻ
إِلَىٰ
ﱼ
رَبِّيٓۖ
ﱽﱾ
إِنَّهُۥ
ﱿ
هُوَ
ﲀ
ٱلۡعَزِيزُ
ﲁ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲂ
٢٦
ﲃ
Chỉ có Lut đã tin nơi (Ibrahim) và Y nói: “Ta sẽ dời cư đến với Thượng Đế của Ta, bởi quả thật, Ngài là Đấng Quyền Năng, Sáng Suốt.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.