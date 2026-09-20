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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 23
Al-'Ankabut
23
29:23
والذين كفروا بايات الله ولقايه اولايك ييسوا من رحمتي واولايك لهم عذاب اليم ٢٣
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَئِسُوا۟ مِن رَّحْمَتِى وَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٢٣
وَٱلَّذِينَ
ﳆ
كَفَرُواْ
ﳇ
بِـَٔايَٰتِ
ﳈ
ٱللَّهِ
ﳉ
وَلِقَآئِهِۦٓ
ﳊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳋ
يَئِسُواْ
ﳌ
مِن
ﳍ
رَّحۡمَتِي
ﳎ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
ﳏ
لَهُمۡ
ﳐ
عَذَابٌ
ﳑ
أَلِيمٞ
ﳒ
٢٣
ﳓ
Những kẻ phủ nhận những lời mặc khải của Allah cũng như phủ nhận việc trở lại trình diện Ngài là những kẻ đã tuyệt vọng nơi lòng khoan dung của TA. Họ chắc chắn sẽ đối mặt với một sự trừng phạt đau đớn.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.