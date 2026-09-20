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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 18
Al-'Ankabut
18
29:18
وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين ١٨
وَإِن تُكَذِّبُوا۟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ ١٨
وَإِن
ﱵ
تُكَذِّبُواْ
ﱶ
فَقَدۡ
ﱷ
كَذَّبَ
ﱸ
أُمَمٞ
ﱹ
مِّن
ﱺ
قَبۡلِكُمۡۖ
ﱻﱼ
وَمَا
ﱽ
عَلَى
ﱾ
ٱلرَّسُولِ
ﱿ
إِلَّا
ﲀ
ٱلۡبَلَٰغُ
ﲁ
ٱلۡمُبِينُ
ﲂ
١٨
ﲃ
“Nếu các người phủ nhận thì quả thật những cộng đồng trước các người cũng đã phủ nhận như thế; và nhiệm vụ của một Sứ Giả chỉ là truyền đạt một cách rõ ràng mà thôi.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.