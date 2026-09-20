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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 17
Al-'Ankabut
17
29:17
انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون ١٧
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰنًۭا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًۭا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧
إِنَّمَا
ﱗ
تَعۡبُدُونَ
ﱘ
مِن
ﱙ
دُونِ
ﱚ
ٱللَّهِ
ﱛ
أَوۡثَٰنٗا
ﱜ
وَتَخۡلُقُونَ
ﱝ
إِفۡكًاۚ
ﱞﱟ
إِنَّ
ﱠ
ٱلَّذِينَ
ﱡ
تَعۡبُدُونَ
ﱢ
مِن
ﱣ
دُونِ
ﱤ
ٱللَّهِ
ﱥ
لَا
ﱦ
يَمۡلِكُونَ
ﱧ
لَكُمۡ
ﱨ
رِزۡقٗا
ﱩ
فَٱبۡتَغُواْ
ﱪ
عِندَ
ﱫ
ٱللَّهِ
ﱬ
ٱلرِّزۡقَ
ﱭ
وَٱعۡبُدُوهُ
ﱮ
وَٱشۡكُرُواْ
ﱯ
لَهُۥٓۖ
ﱰﱱ
إِلَيۡهِ
ﱲ
تُرۡجَعُونَ
ﱳ
١٧
ﱴ
“Thật ra các người chỉ thờ phượng những bục tượng thay vì Allah, các người thật ra chỉ bịa chuyện hoang đường mà thôi. Những thần linh mà các người thờ phượng thực chất không có khả năng ban bổng lộc cho các người. Bởi thế, các người hãy tìm bổng lộc nơi Allah, các người hãy thờ phượng Ngài, hãy tạ ơn Ngài, bởi rồi đây các người sẽ được đưa trở về trình diện Ngài.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.