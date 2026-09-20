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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 16
Al-'Ankabut
16
29:16
وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون ١٦
وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٦
وَإِبۡرَٰهِيمَ
ﱈ
إِذۡ
ﱉ
قَالَ
ﱊ
لِقَوۡمِهِ
ﱋ
ٱعۡبُدُواْ
ﱌ
ٱللَّهَ
ﱍ
وَٱتَّقُوهُۖ
ﱎﱏ
ذَٰلِكُمۡ
ﱐ
خَيۡرٞ
ﱑ
لَّكُمۡ
ﱒ
إِن
ﱓ
كُنتُمۡ
ﱔ
تَعۡلَمُونَ
ﱕ
١٦
ﱖ
(Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi (Ibrahim) bảo người dân của mình “Các người hãy thờ phượng Allah và hãy sợ Ngài. Điều đó tốt nhất cho các người nếu các người biết được.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.