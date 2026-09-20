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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 14
Al-'Ankabut
14
29:14
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون ١٤
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًۭا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَـٰلِمُونَ ١٤
وَلَقَدۡ
ﲸ
أَرۡسَلۡنَا
ﲹ
نُوحًا
ﲺ
إِلَىٰ
ﲻ
قَوۡمِهِۦ
ﲼ
فَلَبِثَ
ﲽ
فِيهِمۡ
ﲾ
أَلۡفَ
ﲿ
سَنَةٍ
ﳀ
إِلَّا
ﳁ
خَمۡسِينَ
ﳂ
عَامٗا
ﳃ
فَأَخَذَهُمُ
ﳄ
ٱلطُّوفَانُ
ﳅ
وَهُمۡ
ﳆ
ظَٰلِمُونَ
ﳇ
١٤
ﳈ
Quả thật, TA đã cử Nuh đến với người dân của Y. (Nuh) đã sống với họ thiếu năm mươi năm nữa là đủ một ngàn năm. Rồi, trận Đại Hồng Thủy đã túm bắt lấy họ khi họ là những kẻ làm điều sai quấy bất công.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.