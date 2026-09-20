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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-'Ankabut Ayah 10
Al-'Ankabut
10
29:10
ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولين جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ١٠
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌۭ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠
وَمِنَ
ﱮ
ٱلنَّاسِ
ﱯ
مَن
ﱰ
يَقُولُ
ﱱ
ءَامَنَّا
ﱲ
بِٱللَّهِ
ﱳ
فَإِذَآ
ﱴ
أُوذِيَ
ﱵ
فِي
ﱶ
ٱللَّهِ
ﱷ
جَعَلَ
ﱸ
فِتۡنَةَ
ﱹ
ٱلنَّاسِ
ﱺ
كَعَذَابِ
ﱻ
ٱللَّهِۖ
ﱼﱽ
وَلَئِن
ﱾ
جَآءَ
ﱿ
نَصۡرٞ
ﲀ
مِّن
ﲁ
رَّبِّكَ
ﲂ
لَيَقُولُنَّ
ﲃ
إِنَّا
ﲄ
كُنَّا
ﲅ
مَعَكُمۡۚ
ﲆﲇ
أَوَلَيۡسَ
ﲈ
ٱللَّهُ
ﲉ
بِأَعۡلَمَ
ﲊ
بِمَا
ﲋ
فِي
ﲌ
صُدُورِ
ﲍ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲎ
١٠
ﲏ
Trong nhân loại có những kẻ tuyên bố “Chúng tôi đã có đức tin nơi Allah” nhưng khi bị áp bức vì Allah thì họ lại xem việc bị thiên hạ áp bức như một sự trừng phạt của Allah. Nhưng nếu có sự trợ giúp từ nơi Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) thì họ lại bảo: “Quả thật chúng tôi đã luôn luôn sát cánh với các người.” Chẳng lẽ Allah lại không biết những điều nằm trong lòng của thiên hạ ư?
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.