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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 92
Al-Anbiya
92
21:92
ان هاذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ٩٢
إِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةًۭ وَٰحِدَةًۭ وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ٩٢
إِنَّ
ﱍ
هَٰذِهِۦٓ
ﱎ
أُمَّتُكُمۡ
ﱏ
أُمَّةٗ
ﱐ
وَٰحِدَةٗ
ﱑ
وَأَنَا۠
ﱒ
رَبُّكُمۡ
ﱓ
فَٱعۡبُدُونِ
ﱔ
٩٢
ﱕ
Thật ra cộng đồng này của các ngươi (hỡi nhân loại) là một cộng đồng thống nhất (đều thờ phượng và thần phục Allah) và TA là Thượng Đế của các ngươi nên các ngươi hãy chỉ thờ phượng riêng TA.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.