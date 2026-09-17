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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 90
Al-Anbiya
90
21:90
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ٩٠
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًۭا وَرَهَبًۭا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَـٰشِعِينَ ٩٠
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﲬ
لَهُۥ
ﲭ
وَوَهَبۡنَا
ﲮ
لَهُۥ
ﲯ
يَحۡيَىٰ
ﲰ
وَأَصۡلَحۡنَا
ﲱ
لَهُۥ
ﲲ
زَوۡجَهُۥٓۚ
ﲳﲴ
إِنَّهُمۡ
ﲵ
كَانُواْ
ﲶ
يُسَٰرِعُونَ
ﲷ
فِي
ﲸ
ٱلۡخَيۡرَٰتِ
ﲹ
وَيَدۡعُونَنَا
ﲺ
رَغَبٗا
ﲻ
وَرَهَبٗاۖ
ﲼﲽ
وَكَانُواْ
ﲾ
لَنَا
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خَٰشِعِينَ
ﳀ
٩٠
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TA đã đáp lời khẩn cầu của Y và đã ban cho Y (một đứa con trai) Yahya. TA cũng đã chữa lành bệnh cho người vợ của Y. Quả thật họ là những người thường tranh nhau làm phúc. Họ thường cầu nguyện TA bằng niềm hy vọng và lòng kính sợ. Và họ là những người hạ mình kính cẩn trước TA.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.