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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 89
Al-Anbiya
89
21:89
وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ٨٩
وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًۭا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ٨٩
وَزَكَرِيَّآ
ﲠ
إِذۡ
ﲡ
نَادَىٰ
ﲢ
رَبَّهُۥ
ﲣ
رَبِّ
ﲤ
لَا
ﲥ
تَذَرۡنِي
ﲦ
فَرۡدٗا
ﲧ
وَأَنتَ
ﲨ
خَيۡرُ
ﲩ
ٱلۡوَٰرِثِينَ
ﲪ
٨٩
ﲫ
Và Zakariya, Y khẩn cầu Thượng Đế của Y: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài đừng bỏ mặc bề tôi một mình đơn độc (không con cái nối dõi) và Ngài là Đấng để lại di sản tốt nhất.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.