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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 84
Al-Anbiya
84
21:84
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ٨٤
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ ٨٤
فَٱسۡتَجَبۡنَا
ﱛ
لَهُۥ
ﱜ
فَكَشَفۡنَا
ﱝ
مَا
ﱞ
بِهِۦ
ﱟ
مِن
ﱠ
ضُرّٖۖ
ﱡﱢ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ﱣ
أَهۡلَهُۥ
ﱤ
وَمِثۡلَهُم
ﱥ
مَّعَهُمۡ
ﱦ
رَحۡمَةٗ
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
عِندِنَا
ﱩ
وَذِكۡرَىٰ
ﱪ
لِلۡعَٰبِدِينَ
ﱫ
٨٤
ﱬ
TA đã đáp lời khẩn nguyện của Y, TA đã giải thoát Y khỏi nỗi thống khổ mà Y đã chịu đựng, và TA đã phục hồi cho Y gia đình của Y và đã ban thêm cho Y số lượng tương tự giống như họ bởi sự nhân từ và lòng thương xót từ nơi TA. Và đó là điều nhắc nhở cho những người thờ phượng TA.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.