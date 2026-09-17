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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 74
Al-Anbiya
74
21:74
ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبايث انهم كانوا قوم سوء فاسقين ٧٤
وَلُوطًا ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَـٰٓئِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍۢ فَـٰسِقِينَ ٧٤
وَلُوطًا
ﱒ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﱓ
حُكۡمٗا
ﱔ
وَعِلۡمٗا
ﱕ
وَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱖ
مِنَ
ﱗ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﱘ
ٱلَّتِي
ﱙ
كَانَت
ﱚ
تَّعۡمَلُ
ﱛ
ٱلۡخَبَٰٓئِثَۚ
ﱜﱝ
إِنَّهُمۡ
ﱞ
كَانُواْ
ﱟ
قَوۡمَ
ﱠ
سَوۡءٖ
ﱡ
فَٰسِقِينَ
ﱢ
٧٤
ﱣ
Và Lut, TA đã ban cho Y khả năng phán xét (trong việc phân xử tranh chấp) và kiến thức; và TA đã giải cứu Y ra khỏi thị trấn (Sodom) mà dân cư đã từng làm những điều ô uế. Quả thật, họ là một đám dân xấu xa, bất tuân.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.