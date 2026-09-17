Из соплеменников Ибрахима его последователем стал только Лут. Некоторые источники утверждают, что он был племянником Ибрахима. Он покинул своих соплеменников, которые проживали в Вавилоне, что находился на земле Ирака. Аллах спас его и привел на благословенную землю Шама. О благодати этой земли свидетельствует уже один тот факт, что там проживали многие Божьи пророки. Аллах пожелал, чтобы именно туда переселился Его возлюбленный Ибрахим. Там также находится одна из трех священных мечетей - мечеть аль-Акса.