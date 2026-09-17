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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 67
Al-Anbiya
67
21:67
اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ٦٧
أُفٍّۢ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٦٧
أُفّٖ
ﲓ
لَّكُمۡ
ﲔ
وَلِمَا
ﲕ
تَعۡبُدُونَ
ﲖ
مِن
ﲗ
دُونِ
ﲘ
ٱللَّهِۚ
ﲙﲚ
أَفَلَا
ﲛ
تَعۡقِلُونَ
ﲜ
٦٧
ﲝ
“Thật đáng xấu hổ thay cho các người và cho những vật mà các người tôn thờ ngoài Allah! Lẽ nào các người không hiểu ra vấn đề?”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.