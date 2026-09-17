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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 66
Al-Anbiya
66
21:66
قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شييا ولا يضركم ٦٦
قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًۭٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ ٦٦
قَالَ
ﲇ
أَفَتَعۡبُدُونَ
ﲈ
مِن
ﲉ
دُونِ
ﲊ
ٱللَّهِ
ﲋ
مَا
ﲌ
لَا
ﲍ
يَنفَعُكُمۡ
ﲎ
شَيۡـٔٗا
ﲏ
وَلَا
ﲐ
يَضُرُّكُمۡ
ﲑ
٦٦
ﲒ
Ibrahim (nhân cơ hội) liền bảo: “Sao các người lại tôn thờ ngoài Allah những vật chẳng mang lại lợi ích cũng chẳng hãm hại được gì đến các người?”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.