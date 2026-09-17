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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 56
Al-Anbiya
56
21:56
قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذالكم من الشاهدين ٥٦
قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا۠ عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ٥٦
قَالَ
ﲺ
بَل
ﲻ
رَّبُّكُمۡ
ﲼ
رَبُّ
ﲽ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲾ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲿ
ٱلَّذِي
ﳀ
فَطَرَهُنَّ
ﳁ
وَأَنَا۠
ﳂ
عَلَىٰ
ﳃ
ذَٰلِكُم
ﳄ
مِّنَ
ﳅ
ٱلشَّٰهِدِينَ
ﳆ
٥٦
ﳇ
(Ibrahim) nói: “Đúng vậy, Thượng Đế của các người là Thượng Đế của các tầng trời và trái đất, Đấng đã sáng tạo ra chúng (còn những gì các người thờ phượng chẳng có bất cứ quyền năng nào trong sự việc đó cả). Và tôi là một trong những người làm chứng cho điều đó.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.