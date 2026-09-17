Язычники были поражены словами Ибрахима, который начал изобличать безрассудство своих соплеменников и их предков. Они сказали: «Являются ли твои слова сущей правдой? Или ты решил позабавиться над нами и не соображаешь, что говоришь?» Язычники решили, что слова Ибрахима можно объяснить только двумя способами. А причина этого заключалась в том, что они были твердо убеждены, что подобные речи может вести только слабоумный человек, который не осознает того, что говорит. Однако Ибрахим дал им достойный ответ, разъяснив, почему их самих можно считать глупыми и безрассудными людьми.