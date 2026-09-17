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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 45
Al-Anbiya
45
21:45
قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ٤٥
قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٤٥
قُلۡ
ﱁ
إِنَّمَآ
ﱂ
أُنذِرُكُم
ﱃ
بِٱلۡوَحۡيِۚ
ﱄﱅ
وَلَا
ﱆ
يَسۡمَعُ
ﱇ
ٱلصُّمُّ
ﱈ
ٱلدُّعَآءَ
ﱉ
إِذَا
ﱊ
مَا
ﱋ
يُنذَرُونَ
ﱌ
٤٥
ﱍ
Ngươi hãy nói (hỡi Thiên Sứ Muhammad!): “Quả thật, ta chỉ cảnh báo các người (hỡi nhân loại) theo Lời Mặc Khải.” Tuy nhiên, kẻ điếc sẽ không nghe được tiếng gọi dù y có được cảnh báo đi chăng nữa.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.