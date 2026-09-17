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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 44
Al-Anbiya
44
21:44
بل متعنا هاولاء واباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون ٤٤
بَلْ مَتَّعْنَا هَـٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ٤٤
بَلۡ
ﲮ
مَتَّعۡنَا
ﲯ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲰ
وَءَابَآءَهُمۡ
ﲱ
حَتَّىٰ
ﲲ
طَالَ
ﲳ
عَلَيۡهِمُ
ﲴ
ٱلۡعُمُرُۗ
ﲵﲶ
أَفَلَا
ﲷ
يَرَوۡنَ
ﲸ
أَنَّا
ﲹ
نَأۡتِي
ﲺ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲻ
نَنقُصُهَا
ﲼ
مِنۡ
ﲽ
أَطۡرَافِهَآۚ
ﲾﲿ
أَفَهُمُ
ﳀ
ٱلۡغَٰلِبُونَ
ﳁ
٤٤
ﳂ
Không! TA chỉ để mặc những kẻ (vô đức tin) này và cha mẹ của họ hưởng lạc cho đến khi tuổi thọ của họ dài thêm mà thôi. Lẽ nào họ đã không thấy việc TA đã đến tận đất đai của họ và thu hẹp dần ranh giới của nó lại? Lẽ nào họ sẽ chiến thắng?
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.