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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 43
Al-Anbiya
43
21:43
ام لهم الهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون ٤٣
أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌۭ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ٤٣
أَمۡ
ﲞ
لَهُمۡ
ﲟ
ءَالِهَةٞ
ﲠ
تَمۡنَعُهُم
ﲡ
مِّن
ﲢ
دُونِنَاۚ
ﲣﲤ
لَا
ﲥ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﲦ
نَصۡرَ
ﲧ
أَنفُسِهِمۡ
ﲨ
وَلَا
ﲩ
هُم
ﲪ
مِّنَّا
ﲫ
يُصۡحَبُونَ
ﲬ
٤٣
ﲭ
Hay lẽ nào họ có những thần linh ngoài TA đứng ra che chở họ tránh khỏi (sự trừng phạt của) TA? (Những thần linh đó) sẽ không thể tự cứu lấy mình và cũng không tự bảo vệ bản thân tránh khỏi TA được.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.