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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 42
Al-Anbiya
42
21:42
قل من يكلوكم بالليل والنهار من الرحمان بل هم عن ذكر ربهم معرضون ٤٢
قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ٤٢
قُلۡ
ﲏ
مَن
ﲐ
يَكۡلَؤُكُم
ﲑ
بِٱلَّيۡلِ
ﲒ
وَٱلنَّهَارِ
ﲓ
مِنَ
ﲔ
ٱلرَّحۡمَٰنِۚ
ﲕﲖ
بَلۡ
ﲗ
هُمۡ
ﲘ
عَن
ﲙ
ذِكۡرِ
ﲚ
رَبِّهِم
ﲛ
مُّعۡرِضُونَ
ﲜ
٤٢
ﲝ
Ngươi hãy bảo họ (hỡi Thiên Sứ Muhammad!): “Ai sẽ canh giữ an toàn cho các người cả đêm lẫn ngày khỏi Đấng Độ Lượng (khi Ngài giáng xuống sự trừng phạt)?” Không, trước Lời Nhắc Nhở của Thượng Đế của họ, họ luôn ngoảnh mặt quay đi.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.