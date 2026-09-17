Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 41
Al-Anbiya
41
21:41
ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزيون ٤١
وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍۢ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٤١
وَلَقَدِ
ﲁ
ٱسۡتُهۡزِئَ
ﲂ
بِرُسُلٖ
ﲃ
مِّن
ﲄ
قَبۡلِكَ
ﲅ
فَحَاقَ
ﲆ
بِٱلَّذِينَ
ﲇ
سَخِرُواْ
ﲈ
مِنۡهُم
ﲉ
مَّا
ﲊ
كَانُواْ
ﲋ
بِهِۦ
ﲌ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
ﲍ
٤١
ﲎ
Quả thật, các Sứ Giả trước Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã từng bị giễu cợt và nhạo báng nhưng (sự trừng phạt) sẽ vây hãm những kẻ chế giễu bởi những điều mà họ đã thường bỡn cợt và trêu đùa.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.