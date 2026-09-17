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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 40
Al-Anbiya
40
21:40
بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ٤٠
بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةًۭ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٤٠
بَلۡ
ﱶ
تَأۡتِيهِم
ﱷ
بَغۡتَةٗ
ﱸ
فَتَبۡهَتُهُمۡ
ﱹ
فَلَا
ﱺ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﱻ
رَدَّهَا
ﱼ
وَلَا
ﱽ
هُمۡ
ﱾ
يُنظَرُونَ
ﱿ
٤٠
ﲀ
Chắc chắn (sự trừng phạt) sẽ xảy đến với họ một cách bất ngờ khiến họ bàng hoàng không kịp trở tay và chắc chắn họ không được trì hoãn thêm bất cứ thời khắc nào nữa.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.