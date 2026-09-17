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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 39
Al-Anbiya
39
21:39
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ٣٩
لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٣٩
لَوۡ
ﱥ
يَعۡلَمُ
ﱦ
ٱلَّذِينَ
ﱧ
كَفَرُواْ
ﱨ
حِينَ
ﱩ
لَا
ﱪ
يَكُفُّونَ
ﱫ
عَن
ﱬ
وُجُوهِهِمُ
ﱭ
ٱلنَّارَ
ﱮ
وَلَا
ﱯ
عَن
ﱰ
ظُهُورِهِمۡ
ﱱ
وَلَا
ﱲ
هُمۡ
ﱳ
يُنصَرُونَ
ﱴ
٣٩
ﱵ
Nếu những kẻ vô đức tin biết được thời khắc mà họ không thể đưa mặt và lưng của họ tránh khỏi Hỏa Ngục cũng như không được ai giúp đỡ (thì chắc chắn họ sẽ không giục sự trừng phạt mau đến).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.