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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 37
Al-Anbiya
37
21:37
خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ٣٧
خُلِقَ ٱلْإِنسَـٰنُ مِنْ عَجَلٍۢ ۚ سَأُو۟رِيكُمْ ءَايَـٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ٣٧
خُلِقَ
ﱓ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱔ
مِنۡ
ﱕ
عَجَلٖۚ
ﱖﱗ
سَأُوْرِيكُمۡ
ﱘ
ءَايَٰتِي
ﱙ
فَلَا
ﱚ
تَسۡتَعۡجِلُونِ
ﱛ
٣٧
ﱜ
Con người được tạo ra vốn nôn nóng. TA sẽ sớm cho các ngươi (hỡi những kẻ thờ đa thần) thấy những bằng chứng (sự trừng phạt) của TA. Cho nên, các ngươi không cần giục nó mau đến làm gì.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.