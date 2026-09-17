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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 31
Al-Anbiya
31
21:31
وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ٣١
وَجَعَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًۭا سُبُلًۭا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣١
وَجَعَلۡنَا
ﲘ
فِي
ﲙ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲚ
رَوَٰسِيَ
ﲛ
أَن
ﲜ
تَمِيدَ
ﲝ
بِهِمۡ
ﲞ
وَجَعَلۡنَا
ﲟ
فِيهَا
ﲠ
فِجَاجٗا
ﲡ
سُبُلٗا
ﲢ
لَّعَلَّهُمۡ
ﲣ
يَهۡتَدُونَ
ﲤ
٣١
ﲥ
TA đã đặt trên trái đất những quả núi kiên cố để giữ trái đất không rung chuyển với họ (cư dân của trái đất) và TA đã làm ra nơi trái đất các con đường, mong rằng họ được hướng dẫn.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.