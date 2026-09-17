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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 30
Al-Anbiya
30
21:30
اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يومنون ٣٠
أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًۭا فَفَتَقْنَـٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٠
أَوَلَمۡ
ﲃ
يَرَ
ﲄ
ٱلَّذِينَ
ﲅ
كَفَرُوٓاْ
ﲆ
أَنَّ
ﲇ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲈ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲉ
كَانَتَا
ﲊ
رَتۡقٗا
ﲋ
فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ
ﲌﲍ
وَجَعَلۡنَا
ﲎ
مِنَ
ﲏ
ٱلۡمَآءِ
ﲐ
كُلَّ
ﲑ
شَيۡءٍ
ﲒ
حَيٍّۚ
ﲓﲔ
أَفَلَا
ﲕ
يُؤۡمِنُونَ
ﲖ
٣٠
ﲗ
Lẽ nào những kẻ vô đức tin không nhận thấy rằng các tầng trời và trái đất quyện lại với nhau trước khi TA chẻ chúng ra làm đôi hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật từ nước, lẽ nào chúng không tin ư?
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.