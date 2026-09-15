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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 29
Al-Anbiya
29
21:29
۞ ومن يقل منهم اني الاه من دونه فذالك نجزيه جهنم كذالك نجزي الظالمين ٢٩
۞ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَـٰهٌۭ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢٩
۞ وَمَن
ﱳ ﱴ
يَقُلۡ
ﱵ
مِنۡهُمۡ
ﱶ
إِنِّيٓ
ﱷ
إِلَٰهٞ
ﱸ
مِّن
ﱹ
دُونِهِۦ
ﱺ
فَذَٰلِكَ
ﱻ
نَجۡزِيهِ
ﱼ
جَهَنَّمَۚ
ﱽﱾ
كَذَٰلِكَ
ﱿ
نَجۡزِي
ﲀ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲁ
٢٩
ﲂ
Trong số họ, ai dám tự xưng “ta là thần linh ngoài Ngài” thì sẽ bị TA trừng phạt bằng Hoả Ngục. TA trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy tương tự như thế.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.