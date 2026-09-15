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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 26
Al-Anbiya
26
21:26
وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ٢٦
وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًۭا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌۭ مُّكْرَمُونَ ٢٦
وَقَالُواْ
ﱑ
ٱتَّخَذَ
ﱒ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﱓ
وَلَدٗاۗ
ﱔﱕ
سُبۡحَٰنَهُۥۚ
ﱖﱗ
بَلۡ
ﱘ
عِبَادٞ
ﱙ
مُّكۡرَمُونَ
ﱚ
٢٦
ﱛ
(Những kẻ thờ đa thần) nói: “(Các Thiên Thần) là những đứa con gái của Đấng Độ Lượng.” Ngài tối cao và trong sạch khỏi những điều họ nói! Không! Tất cả đều là những bề tôi vinh dự (của Ngài).
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.