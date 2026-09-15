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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 18
Al-Anbiya
18
21:18
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ١٨
بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَـٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌۭ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٨
بَلۡ
ﲂ
نَقۡذِفُ
ﲃ
بِٱلۡحَقِّ
ﲄ
عَلَى
ﲅ
ٱلۡبَٰطِلِ
ﲆ
فَيَدۡمَغُهُۥ
ﲇ
فَإِذَا
ﲈ
هُوَ
ﲉ
زَاهِقٞۚ
ﲊﲋ
وَلَكُمُ
ﲌ
ٱلۡوَيۡلُ
ﲍ
مِمَّا
ﲎ
تَصِفُونَ
ﲏ
١٨
ﲐ
Không! TA lấy Chân Lý chọi sự ngụy tạo, Chân Lý đập mạnh vào sự ngụy tạo làm cho sự ngụy tạo vỡ tan. Thật khốn thay cho các ngươi về những điều mà các ngươi đã mô tả (không đúng về TA)!
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.