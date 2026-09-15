Это - предположение, которому никогда не суждено сбыться. Если бы Аллах пожелал устроить Себе развлечение, то не поведал бы об этом Своим творениям, потому что стремление к развлечениям является пороком и недостатком. И если бы у Него были недостатки, то Он не позволил бы Своим рабам узнать о них. Всевышний привел такой пример для того, чтобы самым убедительным образом донести истину до людей, не обладающих большим умом. Пречист Выдержанный, Милосердный и Мудрый Аллах, Который в Своем писании расставил все по своим местам.