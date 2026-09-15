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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 13
Al-Anbiya
13
21:13
لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون ١٣
لَا تَرْكُضُوا۟ وَٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَـٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُونَ ١٣
لَا
ﱔ
تَرۡكُضُواْ
ﱕ
وَٱرۡجِعُوٓاْ
ﱖ
إِلَىٰ
ﱗ
مَآ
ﱘ
أُتۡرِفۡتُمۡ
ﱙ
فِيهِ
ﱚ
وَمَسَٰكِنِكُمۡ
ﱛ
لَعَلَّكُمۡ
ﱜ
تُسۡـَٔلُونَ
ﱝ
١٣
ﱞ
Các ngươi đừng bỏ chạy, hãy trở lại với những thứ mà các ngươi đã sống xa hoa và những mái nhà tiện nghi của các ngươi, mong rằng các ngươi sẽ bị tra hỏi.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.