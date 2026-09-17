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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 102
Al-Anbiya
102
21:102
لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون ١٠٢
لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَـٰلِدُونَ ١٠٢
لَا
ﱁ
يَسۡمَعُونَ
ﱂ
حَسِيسَهَاۖ
ﱃﱄ
وَهُمۡ
ﱅ
فِي
ﱆ
مَا
ﱇ
ٱشۡتَهَتۡ
ﱈ
أَنفُسُهُمۡ
ﱉ
خَٰلِدُونَ
ﱊ
١٠٢
ﱋ
Họ sẽ không nghe thấy một tiếng xì xào nào của (Hỏa Ngục) và họ sẽ mãi mãi (sống trong Thiên Đàng) hưởng thụ những gì mà bản thân họ đã từng mong ước.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.