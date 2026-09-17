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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 101
Al-Anbiya
101
21:101
ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولايك عنها مبعدون ١٠١
إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠١
إِنَّ
ﲱ
ٱلَّذِينَ
ﲲ
سَبَقَتۡ
ﲳ
لَهُم
ﲴ
مِّنَّا
ﲵ
ٱلۡحُسۡنَىٰٓ
ﲶ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲷ
عَنۡهَا
ﲸ
مُبۡعَدُونَ
ﲹ
١٠١
ﲺ
(Những kẻ thờ đa thần bảo: quả thật Ysa và các Thiên Thần đều sẽ vào Hỏa Ngục, nên Allah phán): Quả thật, những ai mà TA đã khẳng định họ tốt thì sẽ được đưa ra xa khỏi đó.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.