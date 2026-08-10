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Tafsir: Al-An'am 6:94
Al-An'am
94
6:94
ولقد جيتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ٩٤
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٩٤
وَلَقَدۡ
جِئۡتُمُونَا
فُرَٰدَىٰ
كَمَا
خَلَقۡنَٰكُمۡ
أَوَّلَ
مَرَّةٖ
وَتَرَكۡتُم
مَّا
خَوَّلۡنَٰكُمۡ
وَرَآءَ
ظُهُورِكُمۡۖ
وَمَا
نَرَىٰ
مَعَكُمۡ
شُفَعَآءَكُمُ
ٱلَّذِينَ
زَعَمۡتُمۡ
أَنَّهُمۡ
فِيكُمۡ
شُرَكَٰٓؤُاْۚ
لَقَد
تَّقَطَّعَ
بَيۡنَكُمۡ
وَضَلَّ
عَنكُم
مَّا
كُنتُمۡ
تَزۡعُمُونَ
٩٤
Quả thật, các ngươi phải một mình trở về trình diện TA giống như TA đã tạo hóa các ngươi lần đầu. Các ngươi phải bỏ lại sau lưng mọi thứ mà TA đã ban cấp cho các ngươi (trên trần gian), và TA không thấy bên cạnh các ngươi những kẻ can thiệp nào mà các ngươi đã từng khẳng định rằng chúng là đối tác (của Allah). Quả thật, mối quan hệ giữa các ngươi bị cắt đứt hoàn toàn và (những thần linh) mà các ngươi đã từng khẳng định sẽ bỏ các ngươi mất dạng.
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[
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
] وه ئێوه كاتێك كه ئهمرن تاك تاك و یهك یهك دێن كهسوكارتان لهگهڵدا نیه ههمووتان بهیهكهوه نین، بهڵكو ههروهكو چۆن سهرهتا دروستمان كردن بهو شێوازه دێنهوه، چۆن سهرهتا بهڕووتی و بهپێی پهتی و بهخهتهنه نهكراوی له دایك بوون ئاواش ئهگهڕێنهوه بۆ لای خوا [
وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
] وه ئهوهیشی كه له دونیادا پێمان بهخشین لهسهروهت و سامان و ماڵ و دهسهڵات ههموویتان له دواى خۆتان بهجێ هێشت له دونیادا [
وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ
] وه نابینن ئێستا ئهو كهسانهی كه له دونیادا كردبووتان به شهریك بۆ خوای گهورهو ئهتانپهرستن و ئهتانووت ئهمانه ناپهرستین تهنها بۆ ئهوه نهبێ له خوامان نزیك بكهنهوه ئهی كوا ئێستا بۆ لهگهڵتاندا نین [
لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
] به دڵنیایی ههموو پهیوهندیهكانى نێوان ئێوهو پهرستراوهكانتان پچڕا [
وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (٩٤)
] وهئهوهی كه بهگومانی خۆتان كردبووتان به شهریك بۆ خوای گهوره ههمووی ون و وێڵ بوو هیچی نهما.