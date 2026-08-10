Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:80
Al-An'am
80
6:80
وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شييا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون ٨٠
وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ ۚ قَالَ أَتُحَـٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْـًۭٔا ۗ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٨٠
وَحَآجَّهُۥ
قَوۡمُهُۥۚ
قَالَ
أَتُحَٰٓجُّوٓنِّي
فِي
ٱللَّهِ
وَقَدۡ
هَدَىٰنِۚ
وَلَآ
أَخَافُ
مَا
تُشۡرِكُونَ
بِهِۦٓ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
رَبِّي
شَيۡـٔٗاۚ
وَسِعَ
رَبِّي
كُلَّ
شَيۡءٍ
عِلۡمًاۚ
أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ
٨٠
Người dân của Y tranh cãi với Y. Y bảo: “Lẽ nào các người tranh cãi với Ta về Allah trong khi Ngài đã hướng dẫn Ta? Ta không sợ những thứ mà các người tổ hợp với Ngài (bởi lẽ chắc chắn chúng sẽ không thể hại được Ta) ngoại trừ điều nào mà Thượng Đế của Ta đã muốn. Kiến thức của Thượng Đế Ta bao trùm tất cả mọi thứ. Lẽ nào các người vẫn chưa giác ngộ ư?!”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ
] قهومهكهی دهمهقاڵێ و موناقهشهو گفتوگۆیان لهگهڵ ئیبراهیم پێغهمبهردا- صلى الله عليه وسلم - كرد [
قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ
] فهرمووى: ئایا ئێوه مشتومڕو گفتوگۆ لهگهڵ مندا ئهكهن سهبارهت به خوای گهوره له كاتێكدا كه خوای گهوره شهریك و هاوشێوهی نیه وه خوای گهوره هیدایهتی منی داوه بۆ ئهم تهوحیدو یهكخواپهرستیه ئێوه ئهتانهوێ من بگهڕێننهوه بۆ شیرك و گومڕایی و نهزانی [
وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ
] وه من ناترسێم لهو خوایانهی كه ئێوه كردووتانه بهخوا بۆ خۆتان و ئهیانپهرستن كردووتانه به شهریك بۆ خوای گهوره [
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا
] ئهوان ناتوانن زیانم پێ بگهیهنن ئیلا ئهگهر خوا خۆی زیانم پێ بگهیهنێ بههۆی تاوانێكهوه كه كردبێتم [
وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (٨٠)
] وه زانیاری خوای گهوره یهكجار فراوانهو دهوری ههموو شتهكانی داوه ئهوه بۆ یاد ناكهنهوهو بیر ناكهنهوه.