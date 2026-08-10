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Tafsir: Al-An'am 6:71
Al-An'am
71
6:71
قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ايتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين ٧١
قُلْ أَنَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَـٰبٌۭ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٧١
قُلۡ
أَنَدۡعُواْ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
مَا
لَا
يَنفَعُنَا
وَلَا
يَضُرُّنَا
وَنُرَدُّ
عَلَىٰٓ
أَعۡقَابِنَا
بَعۡدَ
إِذۡ
هَدَىٰنَا
ٱللَّهُ
كَٱلَّذِي
ٱسۡتَهۡوَتۡهُ
ٱلشَّيَٰطِينُ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
حَيۡرَانَ
لَهُۥٓ
أَصۡحَٰبٞ
يَدۡعُونَهُۥٓ
إِلَى
ٱلۡهُدَى
ٱئۡتِنَاۗ
قُلۡ
إِنَّ
هُدَى
ٱللَّهِ
هُوَ
ٱلۡهُدَىٰۖ
وَأُمِرۡنَا
لِنُسۡلِمَ
لِرَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٧١
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): “Lẽ nào chúng tôi lại cầu xin ngoài Allah những thứ hoàn toàn không mang lợi cũng chẳng gây hại cho chúng tôi để rồi chúng tôi bị đẩy trở về với (sự vô đức tin) sau khi Allah đã hướng dẫn chúng tôi ư? (Lẽ nào chúng tôi lại) giống như một kẻ bị các Shaytan cám dỗ dẫn đi lang thang trên trái đất trong lúc những người bạn của y cố réo gọi y đến với sự chỉ đạo: Anh hãy đến đây với chúng tôi (nhưng y cứ ngoảnh đi)?” Ngươi hãy nói: “Thật ra sự hướng dẫn của Allah mới thực sự là nguồn chỉ đạo đúng đắn và chúng tôi được lệnh phải thần phục Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật.”
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[
قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: ئایا ئێمه دوعا بكهین و بپاڕێینهوه له جگه له خوای گهوره لهو بت و شتانهی كه ئێوه ئهیانپهرستن كه نه سوودیان بهدهسته نه زیان، وه سوودو زیانی ئێمه بهدهست ئهوان نیه [
وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ
] وه ههڵگهڕێینهوهو پاشهوپاش بگهڕێینهوه بۆ گومڕایی و كوفر له دوای ئهوهی كه خوای گهوره هیدایهتی داوین [
كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا
] وهكو ئهو كهسانهی كه شهیتان وێڵی كردوون و سهری لێ شێواندوون لهسهر زهویدا كه نازانن به چ ئاڕاستهو به چ لایهكدا بڕۆن وه هاوڕێشیان ههیه له ڕێگاكهدا كه بانگیان لێ ئهكهن بۆ ڕێگای ڕاست بهڵام ئهم لهبهر ئهوهی كه سهرلێشێواو بووه نازانێ كام ڕێگایه بگرێتهبهر، ئهمه نمونهى كهسێكه كه شوێن شهیتان كهوتووهو له حهق لایداوهو وهڵامى خواى گهورهو بانگخوازانى حهق ناداتهوه [
قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: بهتهنها ڕێگای ڕاست و هیدایهت هیدایهتی خوای گهورهیه ئهوهیه كه خوای گهوره ڕازی بووه بۆ بهندهكانی جگه لهوه ههمووی ڕێگای بهتاڵ و پووچهڵه [
وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٧١)
] وه فهرمانمان پێكراوه كه خۆمان تهسلیمی پهروهردگاری ههموو جیهان بكهین.